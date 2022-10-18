Вечной любви не существует: это можно доказать с помощью МРТ
2022-10-18
23:23
По мнению психолога, гештальт-терапевта Ольги Дулепиной, вера в вечную любовь - это инфантилизм. Понять это помогут специальные научные исследования.
Доказать, что вечная любовь - это миф, можно при проведении МРТ и особого анализа на окситоцин.
Исследования доказывают, что влечение к партнеру исчезает после некоторого времени, а не сохраняется на всю жизнь.
Ольга Дулепина:
«С молоком матери мы впитываем, что любовь – это на всю жизнь, это до гроба и навсегда. Но это ведь не взрослая позиция. Жизнь опровергает ее»
Люди живут друг с другом всю жизнь, но это лишь дань супружескому долгу не более. Мозг уже давно не испытывает влечения к супругу или супруге.
«Для меня это позиция жертвенности. В моногамных отношениях больше имеет значение сам факт брака, фасад»
Выход можно найти, практикуя полиаморные отношения, которые строятся на открытости и доверии.
В этом случае супруги позволяют себе романтические связи на стороне, согласовывая свои действия со своей второй половиной.
Свобода отношений отменяет рамки и границы, но при этом муж и жена остаются в браке и продолжают совместную жизнь.
Новые связи придают свежести уже приевшимся семейным узам. И при этом такие "левые" романы не считаются изменами с обоюдного согласия супругов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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