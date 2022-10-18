Вечной любви не существует: это можно доказать с помощью МРТ

По мнению психолога, гештальт-терапевта Ольги Дулепиной, вера в вечную любовь - это инфантилизм. Понять это помогут специальные научные исследования.

Доказать, что вечная любовь - это миф, можно при проведении МРТ и особого анализа на окситоцин.

Исследования доказывают, что влечение к партнеру исчезает после некоторого времени, а не сохраняется на всю жизнь.

Ольга Дулепина:

«С молоком матери мы впитываем, что любовь – это на всю жизнь, это до гроба и навсегда. Но это ведь не взрослая позиция. Жизнь опровергает ее»

Люди живут друг с другом всю жизнь, но это лишь дань супружескому долгу не более. Мозг уже давно не испытывает влечения к супругу или супруге.

«Для меня это позиция жертвенности. В моногамных отношениях больше имеет значение сам факт брака, фасад»

Выход можно найти, практикуя полиаморные отношения, которые строятся на открытости и доверии.

В этом случае супруги позволяют себе романтические связи на стороне, согласовывая свои действия со своей второй половиной.

Свобода отношений отменяет рамки и границы, но при этом муж и жена остаются в браке и продолжают совместную жизнь.

Новые связи придают свежести уже приевшимся семейным узам. И при этом такие "левые" романы не считаются изменами с обоюдного согласия супругов.