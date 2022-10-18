Lockheed Martin планирует увеличить производство РСЗО HIMARS
2022-10-18
23:24
Американская компания Lockheed Martin планирует увеличить производство РСЗО HIMARS.
18 октября глава американской оборонной компании Lockheed Martin Джим Тайклет во время встречи с инвесторами сообщил о решении увеличить производство реактивных систем залпового огня HIMARS.
Отмечается, что в обозримом будущем количество выпускаемых РСЗО M142 HIMARS составит 96 комплексов в год, в то время как в настоящее время план компании включает в себя выпуск 60 пусковых установок в год.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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