Lockheed Martin планирует увеличить производство РСЗО HIMARS

2022-10-18

23:24

Американская компания Lockheed Martin планирует увеличить производство РСЗО HIMARS.

18 октября глава американской оборонной компании Lockheed Martin Джим Тайклет во время встречи с инвесторами сообщил о решении увеличить производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

Отмечается, что в обозримом будущем количество выпускаемых РСЗО M142 HIMARS составит 96 комплексов в год, в то время как в настоящее время план компании включает в себя выпуск 60 пусковых установок в год.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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