МИД РФ исключил угрозы Украине ядерным оружием со стороны России

2022-10-18

23:37

Российский дипломат Константин Воронцов заявил, что Москва не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием.

18 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН с уверенностью заявил всем присутствующим дипломатам, что «Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает».

Воронцов отметил, что заявления Зеленского о возможном пересмотре вопроса о безъядерном статусе Украины, где «открыто поощряли национализм», в случае если киевский режим не получит гарантии безопасности, вызывают «серьезную озабоченность» российской стороны.

Опубликовано: Диана Мудреченко







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: