Российский дипломат Константин Воронцов заявил, что Москва не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием.

18 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН с уверенностью заявил всем присутствующим дипломатам, что «Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает».

Воронцов отметил, что заявления Зеленского о возможном пересмотре вопроса о безъядерном статусе Украины, где «открыто поощряли национализм», в случае если киевский режим не получит гарантии безопасности, вызывают «серьезную озабоченность» российской стороны.