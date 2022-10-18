МИД РФ исключил угрозы Украине ядерным оружием со стороны России
2022-10-18
23:37
Российский дипломат Константин Воронцов заявил, что Москва не угрожала и не угрожает Киеву ядерным оружием.
18 октября заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константин Воронцов во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН с уверенностью заявил всем присутствующим дипломатам, что «Россия Украине ядерным оружием не угрожала и не угрожает».
Воронцов отметил, что заявления Зеленского о возможном пересмотре вопроса о безъядерном статусе Украины, где «открыто поощряли национализм», в случае если киевский режим не получит гарантии безопасности, вызывают «серьезную озабоченность» российской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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