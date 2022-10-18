Стремоусов анонсировал начало решающей битвы за Херсон
2022-10-18
23:46
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал начало решающей битвы за Херсон и призвал жителей города экстренно эвакуироваться.
В ночь на 19 октября заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале обратился к мирным жителям Херсонской области с призывом незамедлительно эвакуироваться на левую сторону Днепра.
Стремоусов пояснил, что данная мера связана с началом масштабных боевых действий за Херсон и пообещал всем херсонцам, что Вооружённые силы будут стоять до конца и не собираются сдавать город ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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