Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов анонсировал начало решающей битвы за Херсон и призвал жителей города экстренно эвакуироваться.

В ночь на 19 октября заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём Telegram-канале обратился к мирным жителям Херсонской области с призывом незамедлительно эвакуироваться на левую сторону Днепра.

Стремоусов пояснил, что данная мера связана с началом масштабных боевых действий за Херсон и пообещал всем херсонцам, что Вооружённые силы будут стоять до конца и не собираются сдавать город ВСУ.