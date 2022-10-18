Беларусь и еще семь стран призвали ООН решить вопрос с биооружием на Украине в США
2022-10-18
23:49
Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов зачитал совместное заявление Беларуси и еще семи стран по поводу биологического оружия.
Беларусь, Россия, Китай, Сирия, Куба, Зимбабве, Никарагуа и Венесуэла призывают ООН задействовать механизм, предусмотренный Концепцией о биологическом оружии.
В документе сказано, что причиной обращения послужила военно-биологическая деятельность США и Украины.
Воронцов отметил, что на данный момент не получено исчерпывающих ответов по поводу такой деятельности в указанных странах.
Опубликовано: Светлана Репина
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