Беларусь и еще семь стран призвали ООН решить вопрос с биооружием на Украине в США

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов зачитал совместное заявление Беларуси и еще семи стран по поводу биологического оружия.

Беларусь, Россия, Китай, Сирия, Куба, Зимбабве, Никарагуа и Венесуэла призывают ООН задействовать механизм, предусмотренный Концепцией о биологическом оружии.

В документе сказано, что причиной обращения послужила военно-биологическая деятельность США и Украины.

Воронцов отметил, что на данный момент не получено исчерпывающих ответов по поводу такой деятельности в указанных странах.