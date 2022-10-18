The Guardian: BBC тайно готовится к отключению электричества, газа и мобильной связи зимой
2022-10-18
23:56
The Guardian сообщает, что британская BBC тайно подготовила сообщения на случай отключения электричества и газа этой зимой.
По информации издания, эти сообщения должны будут успокоить людей, если из-за проблем с энергоснабжением не будут работать мобильные телефоны, интернет, светофоры и банковские системы.
Журналисты The Guardian узнали, что в такой ситуации людям посоветуют пользоваться радиоприемниками в машинах или устройствами на батарейках для получения экстренной информации.
В материалах также указывается, что полиции и больницам будет особенно сложно работать в таких условиях.
Опубликовано: Светлана Репина
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The Guardian: BBC тайно готовится к отключению электричества, газа и мобильной связи зимой
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