The Guardian: BBC тайно готовится к отключению электричества, газа и мобильной связи зимой

The Guardian сообщает, что британская BBC тайно подготовила сообщения на случай отключения электричества и газа этой зимой.

По информации издания, эти сообщения должны будут успокоить людей, если из-за проблем с энергоснабжением не будут работать мобильные телефоны, интернет, светофоры и банковские системы.

Журналисты The Guardian узнали, что в такой ситуации людям посоветуют пользоваться радиоприемниками в машинах или устройствами на батарейках для получения экстренной информации.

В материалах также указывается, что полиции и больницам будет особенно сложно работать в таких условиях.