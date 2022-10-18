Медики рассказали о напитках, которые провоцируют деменцию

Об опасностях, которые таит в себе сладкая газировка, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Пить сладкие газированные напитки опасно для здоровья. Сахар содержится в них в большом количестве и негативно влияет на сосуды головного мозга.

По мнению врача, и в одном стакане напитка очень много сахара. Если же пить газировку литрами, риск навредить сосудам возрастает в разы.

Сосуды сужаются, в них появляются бляшки, кровь плохо циркулирует и мозг недополучает кислород.

Е. Соломатина:

«Если нет кислорода, то все плохо. Продукты обмена начинают отравлять сами же клетки головного мозга. Клетки страдают, они начинают плохо выполнять свои функции, посылают неадекватные сигналы»

Чтобы избежать деменции, диетолог рекомендует пить напитки с антиоксидантами. Это может быть чай, кофе, натуральные соки. Защитит от преждевременного слабоумия и черника с голубикой.