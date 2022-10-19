Низкий уровень воды в Миссисипи привел к неожиданному открытию
2022-10-19
00:10
В Луизиане резко упал уровень воды в реке Миссисипи и стали видны следы давнего кораблекрушения.
Ученые считают, что находка является паромом, который затонул в конце 1800-х или начале 1900-х годов.
Археолог Чип МакГимси считает, что это паром Брукхилл, который перевозил людей и конные повозки с одного берега на другой, когда мостов через реку еще не было.
МакГимси отмечет, что уровень воды в Миссисипи продолжает падать, поэтому не исключены новые открытия. Есть информация еще о двух кораблекрушениях.
Опубликовано: Светлана Репина
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