Десятки судов со сжиженным газом стоят у берегов Европы и не могут разгрузиться

Более 35 судов со сжиженным природным газом дрейфуют у берегов Испании и вокруг Средиземного моря.

Они не могут разгрузиться из-за нехватки мощностей по переработке СПГ. Такие заводу уже работают на максимальном пределе.

Национальный оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что ему, возможно, придется отказаться от разгрузки СПГ из-за избыточных мощностей на его терминалах.

Нехватка регазификационных заводов или трубопроводов, соединяющих страны, у которых есть такие объекты, с другими европейскими рынками, означает, что плавучий СПГ на шельфе использовать нельзя.