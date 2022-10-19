Десятки судов со сжиженным газом стоят у берегов Европы и не могут разгрузиться
2022-10-19
00:25
Более 35 судов со сжиженным природным газом дрейфуют у берегов Испании и вокруг Средиземного моря.
Они не могут разгрузиться из-за нехватки мощностей по переработке СПГ. Такие заводу уже работают на максимальном пределе.
Национальный оператор газовой сети Испании Enagas заявил, что ему, возможно, придется отказаться от разгрузки СПГ из-за избыточных мощностей на его терминалах.
Нехватка регазификационных заводов или трубопроводов, соединяющих страны, у которых есть такие объекты, с другими европейскими рынками, означает, что плавучий СПГ на шельфе использовать нельзя.
Опубликовано: Светлана Репина
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