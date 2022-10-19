Стремоусов: Уже скоро начнется решающая битва за Херсон

Заместитель главы Херсонской области Стремоусов заявил, что скоро начнется битва за Херсон.

В Ближайшее может начаться решающая битва, от которой будет зависеть судьба Херсонской области.

Такое заявление сделал заместитель главы Херсонской области Стремоусов. По его словам, мирным жителям лучше покинуть регион.

Стремоусов заявил, что оставшиеся жители области будут подвергаться риску для жизни. Он призвал всех как можно скорее эвакуироваться.

"Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску... Максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим", - заявил Стремоусов.