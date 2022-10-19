Журналист издания Global Times Хэ Чжигао в своей статье утверждает, что целью США на Украине является сохранение и укрепление гегемонии Америки в мире.

По его мнению, Соединенные Штаты только подливают масла в огонь в этом конфликте, а не пытаются идти по пути мирного диалога.

Чжигао пишет, что США навязывают свою гегемонию через НАТО и через другие платформы, пытаясь сохранить систему, в которой им принадлежит господствующая роль.

Журналист подчеркивает, что действия США не соответствуют интересам Европы, которая заинтересована в международном сотрудничестве.

