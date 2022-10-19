Стремоусов заявил о скором начале решающего сражения за Херсон

В ближайшее время может начаться битва, которая определит дальнейшую судьбу Херсона.

Вице-губернатор Херсонской области Стремоусов анонсировал начало решающей битвы за Херсон.

По его словам, решающее сражение может начаться уже в ближайшее время. Стремоусов рекомендовал мирным жителям эвакуироваться.

Тем же, кто решит остаться, будет грозить опасность, отметил он. Войска не намерены оставлять Херсон, добавил чиновник.

"Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску... Максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим", - заявил Стремоусов.