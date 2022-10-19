Затонувший в Северном море корабль выделят в воду токсичные вещества
2022-10-19
00:41
Группа исследователей, изучающая затонувший корабль, затонувший в Северном море в результате взрыва бомбы во время Второй мировой войны, выделяет опасные загрязнители на дно океана.
Это был немецкий рыболовный траулер V-1302 John Mahn, который нацисты использовали в качестве патрульного катера.
Исследовательская группа в Бельгии недавно взяла образцы стального корпуса и отложений, окружающих обломки, и обнаружила утечку тяжелых металлов и взрывчатых веществ.
Команда обнаружила в образцах никель и медь, а также полициклические ароматические углеводороды — химические вещества, которые содержатся в сырой нефти и бензине. Они также обнаружили мышьяк и взрывчатые соединения.
Опубликовано: Светлана Репина
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