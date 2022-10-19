Государственные СМИ Ирана преследуют Бритни Спирс

2022-10-19

00:53

Поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях, что поддерживает народ Ирана, который борется за свою свободу.

В ответ государственная служба СМИ Ирана IRNA написала в Twitter, что Спирс находилась под опекой отца из-за проблем с психическим здоровьем.

IRNA напоминает, что отец Спирс контролировал ее финансы, беременность, повторный брак и общение с сыновьями-подростками. 

Бритни Спирс сейчас замужем за ирано-американским актером и моделью Сэмом Асгари, который также высказался в поддержку протестующих в Иране.

Опубликовано: Светлана Репина







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