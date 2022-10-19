МЭА: Европе придется сократить потребление газа на 10%, чтобы избежать отключений электроэнергии
2022-10-19
01:05
Международное энергетическое агентство предупреждает, что Европе необходимо снизить потребление газа как минимум на 10%, чтобы предотвратить риск нормирования и массовых отключений электроэнергии зимой.
В МЭА уточняют, что для полной безопасности при отсутствии поставок энергоносителей из России Европе нужно снизить потребление газа на 13%. То же касается Великобритании.
Это позволит обеспечить заполнение газовых объектов не менее чем на треть к марту 2023 года, когда энергосистема будет наиболее уязвима.
Если этого не сделать, страны будут подвержены нормированию промышленной мощности и, возможно, даже широкомасштабным отключениям электроэнергии, затрагивающим предприятия и дома, в случае резкого похолодания в конце зимы.
Опубликовано: Светлана Репина
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