МЭА: Европе придется сократить потребление газа на 10%, чтобы избежать отключений электроэнергии

Международное энергетическое агентство предупреждает, что Европе необходимо снизить потребление газа как минимум на 10%, чтобы предотвратить риск нормирования и массовых отключений электроэнергии зимой.

В МЭА уточняют, что для полной безопасности при отсутствии поставок энергоносителей из России Европе нужно снизить потребление газа на 13%. То же касается Великобритании.

Это позволит обеспечить заполнение газовых объектов не менее чем на треть к марту 2023 года, когда энергосистема будет наиболее уязвима.

Если этого не сделать, страны будут подвержены нормированию промышленной мощности и, возможно, даже широкомасштабным отключениям электроэнергии, затрагивающим предприятия и дома, в случае резкого похолодания в конце зимы.