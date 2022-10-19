Стремоусов: «Скоро начнется битва за Херсон»

2022-10-19

01:10

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в обращении в Telegra-канале заявил, что в ближайшее время начнется битва за Херсон.

По его словам, ожидается наступление ВСУ, возможны обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области.

Стремоусов призвал мирное население не рисковать и как можно скорее покинуть зону предстоящих боевых действий.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении граждан на левый берег Днепра.

Опубликовано: Светлана Репина







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: