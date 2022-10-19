Стремоусов: «Скоро начнется битва за Херсон»

Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в обращении в Telegra-канале заявил, что в ближайшее время начнется битва за Херсон.

По его словам, ожидается наступление ВСУ, возможны обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области.

Стремоусов призвал мирное население не рисковать и как можно скорее покинуть зону предстоящих боевых действий.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении граждан на левый берег Днепра.