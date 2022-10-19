Стремоусов: «Скоро начнется битва за Херсон»
2022-10-19
01:10
Заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в обращении в Telegra-канале заявил, что в ближайшее время начнется битва за Херсон.
По его словам, ожидается наступление ВСУ, возможны обстрелы Херсона и правобережной части Херсонской области.
Стремоусов призвал мирное население не рисковать и как можно скорее покинуть зону предстоящих боевых действий.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об организованном перемещении граждан на левый берег Днепра.
Опубликовано: Светлана Репина
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Стремоусов: «Скоро начнется битва за Херсон»
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