WP: республиканцы будут против увеличения помощи Украине, если победят на выборах в США
2022-10-19
01:16
Издание The Washington Post приводит слова американского сенатора Кевина Маккарти, который утверждает, что республиканцы будут против увеличения помощи Украине, если победят на выборах.
Сенатор подчеркнул, что американцы заинтересованы в решении внутренних вопросов, и Конгрессу следует сосредоточиться на этом.
Он признал, что Украина важна, но она не может быть единственным делом для правительства страны.
Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. В случае победы республиканцев сенатор Маккарти станет спикером палаты представителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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