WP: республиканцы будут против увеличения помощи Украине, если победят на выборах в США

Издание The Washington Post приводит слова американского сенатора Кевина Маккарти, который утверждает, что республиканцы будут против увеличения помощи Украине, если победят на выборах.

Сенатор подчеркнул, что американцы заинтересованы в решении внутренних вопросов, и Конгрессу следует сосредоточиться на этом.

Он признал, что Украина важна, но она не может быть единственным делом для правительства страны.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. В случае победы республиканцев сенатор Маккарти станет спикером палаты представителей.