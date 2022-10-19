Франция обдумывает ответ на агрессивную торговую политику США

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюзу необходимо защитить свою автомобильную промышленность от агрессивной торговой политики США.

Он отметил, что США планируют предоставлять субсидии на приобретение электромобилей только отечественного производства.

По словам министра, Европа должна ответить преференциями стран - членов ЕС. Он также напомнил, что Эммануэль Макрон пообещал бедным семьям возможность аренды электромобилей за 100 евро в месяц.

Введение этой меры отложили на год, чтобы местные производители электрокаров успели подготовиться. Но вместо этого ситуацией могут воспользоваться производители за пределами ЕС.