В лаборатории Бостонского университета создали новый штамм COVID со смертностью 80%

Исследователи из Бостонского университета говорят, что они разработали новый штамм COVID, у которого уровень смертности составляет 80%.

Вариант представляет собой комбинацию Омикрона и исходного вируса из китайского Уханя. Испытания проводились на мышах.

По словам исследователей, новый штамм содержит в пять раз больше инфекционных вирусных частиц, чем вариант омикрон.

Ученые заявили, что исследование принесет пользу обществу, поскольку приведет к более совершенным целенаправленным терапевтическим вмешательствам, помогающим бороться с будущими пандемиями.