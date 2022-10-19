В лаборатории Бостонского университета создали новый штамм COVID со смертностью 80%
2022-10-19
02:03
Исследователи из Бостонского университета говорят, что они разработали новый штамм COVID, у которого уровень смертности составляет 80%.
Вариант представляет собой комбинацию Омикрона и исходного вируса из китайского Уханя. Испытания проводились на мышах.
По словам исследователей, новый штамм содержит в пять раз больше инфекционных вирусных частиц, чем вариант омикрон.
Ученые заявили, что исследование принесет пользу обществу, поскольку приведет к более совершенным целенаправленным терапевтическим вмешательствам, помогающим бороться с будущими пандемиями.
Опубликовано: Светлана Репина
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