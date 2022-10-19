Астронавт сделал фото Земли со странными синими пятнами в атмосфере
2022-10-19
02:09
Астронавт на борту Международной космической станции сделал необычное фото Земли из космоса, на котором видны два причудливых голубых пятна света, мерцающих в атмосфере планеты.
Как оказалось, они не имеют инопланетного происхождения, а вызваны двумя обычными явлениями, произошедшими одновременно.
Первое пятно - это удар молнии в районе Сиамского залива. Молния осветила окружающие облака, поэтому получилось светящееся кольцо.
Второе пятно это отражение лунного света, который отражается от Солнца, проходит через атмосферу Земли и превращается в синее пятно с нечетким ореолом.
Опубликовано: Светлана Репина
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