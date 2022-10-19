Певец Александр Маршал назвал причину своих ссор с сыном
2022-10-19
02:46
Младшему сыну певца Александра Маршала Артему сейчас 25 лет. Как и отец, он профессионально занимается музыкой.
Это и стало причиной разногласий между Артемом и Александром. Молодой человек исполняет рэп.
Его отец уважает выбор сына и старается не придираться, однако иногда возмущается выбором рифмы в текстах.
В ответ на такую критику Артем обвиняет Александра Маршала в том, что тот слишком стар и не понимает современной музыки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Певец Александр Маршал назвал причину своих ссор с сыном
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