Певец Александр Маршал назвал причину своих ссор с сыном

Младшему сыну певца Александра Маршала Артему сейчас 25 лет. Как и отец, он профессионально занимается музыкой.

Это и стало причиной разногласий между Артемом и Александром. Молодой человек исполняет рэп.

Его отец уважает выбор сына и старается не придираться, однако иногда возмущается выбором рифмы в текстах.

В ответ на такую критику Артем обвиняет Александра Маршала в том, что тот слишком стар и не понимает современной музыки.