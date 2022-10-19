Южная Корея потеряет миллиарды из-за призыва участников группы BTS в армию

На днях участники известной группы BTS заявили, что им предстоит пройти воинскую службу в южнокорейской армии. Это может быть невыгодно Южной Корее.

В 2018 году Исследовательский институт Hyundai заявил, что BTS ежегодно вносит более 3,6 млрд долларов в экономику Южной Кореи, что эквивалентно вкладу 26 компаний среднего размера.

Исследователи Hyundai также заявили, что бойз-бэнд привлек каждого 13-го туриста, посетившего Южную Корею в 2017 году, и заработал около 1,1 млрд долларов от экспорта потребительских товаров, таких как товары и косметика, за один год.

По прогнозам аналитиков, в период с 2014 по 2023 год BTS внесли в экономику Южной Кореи 29,1 триллиона долларов.