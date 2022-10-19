Фонд Наследие: вооруженные силы США в упадке, а угрозы со стороны Китая огромны
2022-10-19
02:57
Военная мощь США в этом году была слабее, чем годом ранее, согласно новому отчету Фонда Наследие, аналитического центра, который анализирует численность вооруженных сил и угрозы Америке.
В отчете сказано, что нынешние вооруженные силы США подвергаются значительному риску неспособности удовлетворить требования даже одного крупного регионального конфликта.
Исследователи указывают на «агрессивное» поведение России и Китая. В отчете говорится, что Иран и негосударственные субъекты также «агрессивны» в своем поведении, но менее опасны в соответствующих возможностях.
Китай остается самой всеобъемлющей угрозой безопасности для сил США во всех областях, рассматриваемых в отчете. При этом Фонд Наследие ссылается на технологические достижения китайских вооруженных сил.
Опубликовано: Светлана Репина
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