Фонд Наследие: вооруженные силы США в упадке, а угрозы со стороны Китая огромны

Военная мощь США в этом году была слабее, чем годом ранее, согласно новому отчету Фонда Наследие, аналитического центра, который анализирует численность вооруженных сил и угрозы Америке.

В отчете сказано, что нынешние вооруженные силы США подвергаются значительному риску неспособности удовлетворить требования даже одного крупного регионального конфликта.

Исследователи указывают на «агрессивное» поведение России и Китая. В отчете говорится, что Иран и негосударственные субъекты также «агрессивны» в своем поведении, но менее опасны в соответствующих возможностях.

Китай остается самой всеобъемлющей угрозой безопасности для сил США во всех областях, рассматриваемых в отчете. При этом Фонд Наследие ссылается на технологические достижения китайских вооруженных сил.