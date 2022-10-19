Дэниэл Крейг получил королевскую награду от принцессы Анны
2022-10-19
03:04
54-летний актер Дэниэл Крейг, исполнитель роли Джеймса Бонда, получил награду от принцессы Анны, дочери королевы Елизаветы II.
Награда вручена за заслуги перед кино и театром. Он дебютировал в роли шпиона в «Казино Рояль» 2006 года и в последний раз сыграл Бонда в «Не время умирать», премьера которого состоялась в сентябре 2021 года.
Примерно в то же время, когда вышел фильм, Крейг был назначен почетным офицером Королевского флота Великобритании. С этим назначением Крейг также похож на Бонда, который в фильме является командующим Королевским флотом.
Королева Елизавета в январе сделала Крейга кавалером Ордена Святого Михаила и Святого Георгия. Такую же награду в фильме получает Бонд.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
Певец Александр Маршал назвал причину своих ссор с сыном
Украинские телеграм-каналы: энергосистема Украины разрушена на 40%, власти запрещают говорить правду
Лавров заявил, что российским дипломатам за границей постоянно угрожают
В Киеве взорвана ТЭЦ-6, начался пожар, в городе пропадает электричество