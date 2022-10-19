В Турции объяснили, почему США теряют союзников

2022-10-19

03:10

Обозреватель турецкого издания Yeni Şafak Абдулла Мурадолгу в свое статье рассказывает, что США теряют союзников из-за использования грубой силы.

По его мнению, Соединенные Штаты игнорируют жизненно важные интересы других стран и не проявляют к ним должного уважения.

Мурадоглу отмечает, что США используют грубую силу для защиты мнимых национальных интересов, не учитывают правила международного порядка и не готовы ставить себя на место другого.

Обозреватель уточняет, что Америка разрушает, но не создает и не наводит порядок и сравнивает США с «Титаником», на котором играет музыка, пока пассажиры пытаются спастись.

Опубликовано: Светлана Репина







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