Обозреватель турецкого издания Yeni Şafak Абдулла Мурадолгу в свое статье рассказывает, что США теряют союзников из-за использования грубой силы.

По его мнению, Соединенные Штаты игнорируют жизненно важные интересы других стран и не проявляют к ним должного уважения.

Мурадоглу отмечает, что США используют грубую силу для защиты мнимых национальных интересов, не учитывают правила международного порядка и не готовы ставить себя на место другого.

Обозреватель уточняет, что Америка разрушает, но не создает и не наводит порядок и сравнивает США с «Титаником», на котором играет музыка, пока пассажиры пытаются спастись.