Змея в самолете: рептилия вызвала панику среди пассажиров в самолете United Airlines

Неожиданное появление живой змеи в самолете вызвало большую взволнованность среди пассажиров бизнес-класса на борту самолета United Airlines в конце рейса из Флориды в Нью-Джерси.

По данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, безбилетник-рептилия, идентифицированный как безобидная подвязочная змея, появилась на рейсе United Airlines 2038 из Тампы вскоре после посадки в международном аэропорту Ньюарк Либерти.

Сотрудники службы контроля за животными аэропорта и сотрудники полиции Портового управления находились у выхода, когда прибыл самолет, и удалили змею, которая позже была выпущена в дикую природу, сообщила во вторник по электронной почте представитель администрации порта Шерил Энн Олбиез.