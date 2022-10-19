Змея в самолете: рептилия вызвала панику среди пассажиров в самолете United Airlines
2022-10-19
08:19
Неожиданное появление живой змеи в самолете вызвало большую взволнованность среди пассажиров бизнес-класса на борту самолета United Airlines в конце рейса из Флориды в Нью-Джерси.
По данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, безбилетник-рептилия, идентифицированный как безобидная подвязочная змея, появилась на рейсе United Airlines 2038 из Тампы вскоре после посадки в международном аэропорту Ньюарк Либерти.
Сотрудники службы контроля за животными аэропорта и сотрудники полиции Портового управления находились у выхода, когда прибыл самолет, и удалили змею, которая позже была выпущена в дикую природу, сообщила во вторник по электронной почте представитель администрации порта Шерил Энн Олбиез.
Опубликовано: Силивончик Алина
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