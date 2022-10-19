Суровкин: обстановка в зоне проведения СВО напряженная

Командующий Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне спецоперации на Украине.

19 октября ТАСС сообщает, что командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровкин сообщил, что ситуация сложилась на Херсонском направлении непростая, ВСУ наносят удары по объектам инфраструктуры и жилым домам. Генерал Суровкин утверждает, что киевский режим готовит массированный ракетный удар по Каховской ГЭС, что может привести к большим жертвам среди гражданского населения.

Суровкин сообщает , что были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС. В результате чего в городе затруднён подвоз продуктов питания, есть проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создаёт прямую угрозу их жизням, отметил генерал.