Глобальное потепление может вызвать вирусный выброс из Арктики

Согласно исследованию, опубликованному в среду, вирусы, которые до сих пор сохранялись во льду, могут контактировать с новыми хозяевами в других средах.

Вирусам нужен хозяин (человек, животное, растение или мох) для репликации и распространения, что показала недавняя пандемия Covid-19 с человеком. Канадские ученые исследовали, может ли изменение климата способствовать такому сценарию в арктической среде озера Хазен в Канаде, самого большого водоема за Полярным кругом.

Исследователи взяли образцы из русла реки, которая питает озеро, когда летом тает лед, а также со дна озера. Для этого потребовалось просверлить два метра льда, прежде чем достичь дна ледяных вод озера, находящегося на глубине 300 метров. Отложения были секвенированы на ДНК и РНК, генетический код и инструмент репликации жизни.

«Это позволило нам определить, какие вирусы находились в данной среде, и какие потенциальные хозяева также там находились», — рассказал AFP Стефан Арис-Бросу, доцент кафедры биологии Парижского университета в Оттаве, руководивший исследованием. Затем команда решила выяснить, насколько вирусы восприимчивы к смене хоста, глядя на эквивалент их соответствующих генеалогических деревьев.

«Мы пытались измерить, насколько похожи эти (семейные) деревья», — объяснила Одри Лемье из Университета Монреаля, первый автор исследования. Сходные генеалогии предполагают, что вирус эволюционировал вместе со своим хозяином, в то время как различия указывают на то, что он мог сменить хозяина. И если он сделал это хотя бы раз, то, скорее всего, сделает это снова.

Анализы показали большие различия в генеалогических деревьях вирусов и их хозяев в донных отложениях, извлеченных со дна озера. Эти различия были менее выражены в русле реки, питающей озеро. Исследователи предполагают, что талая вода ледников размывает донные отложения, тем самым ограничивая взаимодействие между вирусами и потенциальными хозяевами. С другой стороны, ускорение таяния ледников, питающих озеро, также увеличило количество переносимых туда наносов.

«Это поставит носителей и вирусы в контакт, которого обычно не было бы», — сказала Одри Лемье. Авторы исследования, опубликованного в журнале биологических исследований Королевского общества Proceedings B, постарались указать, что они не предвидят распространения вируса или пандемии.

«Вероятность драматических событий остается очень низкой», — считает Одри Лемье. Но, по мнению исследователей, риск может возрасти с продолжающимся глобальным потеплением, поскольку «новые хозяева» могут отправиться в ранее негостеприимные регионы.

«Это могут быть клещи, комары или другие животные, а также бактерии и вирусы», — говорит Одри Лемье. Она добавила, что возможность их проявления «совершенно непредсказуема, как и его последствия, от доброкачественного характера до настоящей пандемии».

