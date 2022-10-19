Власти Индонезии будут сносить футбольный стадион, где из-за давки толпы погибло множество людей

2022-10-19

08:34

Индонезийский футбольный стадион, где 1 октября в давке толпы погибли более 130 человек, будет снесен и восстановлен по международным стандартам ФИФА, заявил президент страны.

Президент Джоко Видодо заявил, что стадион Канджурухан будет перестроен в соответствии со "стандартами ФИФА" после встречи с лидером всемирной футбольной организации.

Более 40 детей были среди тех, кто погиб после катастрофы в городе Маланг, Восточная Ява, в то время, которое Инфантино назвал “одним из самых мрачных дней для футбола”.

После того, как болельщики вторглись на поле в конце матча чемпионата между ФК "Арема" и соперниками "Персебайя Сурабая", полиция применила слезоточивый газ по переполненным трибунам, вызвав давку в толпе.

Выступая в тот же день, Инфантино заявил, что Фифа поможет “реформировать и трансформировать” индонезийский футбол.

Опубликовано: Силивончик Алина







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