Власти Индонезии будут сносить футбольный стадион, где из-за давки толпы погибло множество людей

Индонезийский футбольный стадион, где 1 октября в давке толпы погибли более 130 человек, будет снесен и восстановлен по международным стандартам ФИФА, заявил президент страны.

Президент Джоко Видодо заявил, что стадион Канджурухан будет перестроен в соответствии со "стандартами ФИФА" после встречи с лидером всемирной футбольной организации.

Более 40 детей были среди тех, кто погиб после катастрофы в городе Маланг, Восточная Ява, в то время, которое Инфантино назвал “одним из самых мрачных дней для футбола”.

После того, как болельщики вторглись на поле в конце матча чемпионата между ФК "Арема" и соперниками "Персебайя Сурабая", полиция применила слезоточивый газ по переполненным трибунам, вызвав давку в толпе.

Выступая в тот же день, Инфантино заявил, что Фифа поможет “реформировать и трансформировать” индонезийский футбол.