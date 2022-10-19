Стремоусов: Решающая битва за Херсон начнется в ближайшие дни

Член администрации Херсона Стремоусов заявил а скором начале битвы за Херсон.

В Херсонской области со дня на день может начаться решающее сражение, которое определить судьбу региона.

Такое заявление сделал заместитель главы Херсонской области Стремоусов. Также он призвал мирных жителей эвакуироваться.

По словам Стремоусова, российские войска намерены до последнего удерживать свои позиции в области.

"Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску... Максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца, нацистов в город мы не пустим", - заявил он.

Также отметим, что на границе области фиксируется высокая концентрация украинских войск - десятки тысяч солдат и тысячи единиц боевой техники.