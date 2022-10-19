Гросси: Путин хорошо знает ЗАЭС и уверен в том, что делает

2022-10-19

09:05

Главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси поразили знания президента России о Запорожской АЭС.

19 октября крупнейшая аргентинская телекомпания Telefe сообщила, что глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что был удивлен знаниями президента России Владимир Путин о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и ситуации вокруг нее, о том как она устроена и что надо делать для ее безопасности.

В интервью Гросси подчеркнул, что Путин хорошо знает, что делает. Сообщается, что электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

Опубликовано: Елена Калиновская







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