ВВС США перехватили российские Ту-95 в международном воздушном пространстве
2022-10-19
09:18
F-16 ВВС США пошли на перехват пары Ту-95 ВКС России на территории их патрулирования у берегов Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
«NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону опознавания противовоздушной обороны», — прокомментировали перехват американские военные.
Стратегические бомбардировщики Ту-95 проводят регулярное патрулирование прибрежной территории России и не нарушают воздушное пространство США и других стран региона.
ВВС США не впервые проводят сопровождение российских ракетоносцев, к тому же по информации западных спецслужб Россия готовится к проведению плановых учений сил стратегического сдерживания «Гром».
Ранее сообщалось, что РФ не уведомляло Пентагон о начале учений по ядерному сдерживанию, как того требует протокол договора СНВ-3.
Опубликовано: Тарас Медведев
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