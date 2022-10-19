ВВС США перехватили российские Ту-95 в международном воздушном пространстве

F-16 ВВС США пошли на перехват пары Ту-95 ВКС России на территории их патрулирования у берегов Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

«NORAD отслеживает и точно идентифицирует иностранные военные самолеты, которые входят в зону опознавания противовоздушной обороны», — прокомментировали перехват американские военные.

Стратегические бомбардировщики Ту-95 проводят регулярное патрулирование прибрежной территории России и не нарушают воздушное пространство США и других стран региона.

ВВС США не впервые проводят сопровождение российских ракетоносцев, к тому же по информации западных спецслужб Россия готовится к проведению плановых учений сил стратегического сдерживания «Гром».

Ранее сообщалось, что РФ не уведомляло Пентагон о начале учений по ядерному сдерживанию, как того требует протокол договора СНВ-3.