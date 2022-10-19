Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
2022-10-19
10:07
По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, на данную операцию потребуется около недели.
По словам чиновника, принято решение об организованном перемещении на левый берег Днепра гражданского населения Александровского, Снигиревского, Белозерского и Бериславского муниципалитетов.
После эвакуации населения в данных регионах планируется создать линии массированной обороны, которые необходимы в связи с тем, что украинские власти планируют здесь массированное наступление.
Как подчеркнул Сальдо, перемещение будет бесплатным для гражданского населения, оно будет производиться силами правительства Херсонской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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