Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Сальдо, на данную операцию потребуется около недели.

По словам чиновника, принято решение об организованном перемещении на левый берег Днепра гражданского населения Александровского, Снигиревского, Белозерского и Бериславского муниципалитетов.

После эвакуации населения в данных регионах планируется создать линии массированной обороны, которые необходимы в связи с тем, что украинские власти планируют здесь массированное наступление.

Как подчеркнул Сальдо, перемещение будет бесплатным для гражданского населения, оно будет производиться силами правительства Херсонской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.