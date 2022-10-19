Юлия Меньшова назвала устаревшей манеру Владимира Познера как интервьюера
2022-10-19
10:13
Она считает, что журналист растерял свой авторитет как профессионал и иногда строит разговор с собеседником на ошибочных фактах.
Юлия Меньшова активно развивает свой авторский проект на YouTube. В недавнем интервью актриса и телеведущая оценила работу коллег. К примеру, она отметила, что Владимир Познер растерял свой авторитет как профессионал, сообщает СтарХит.
При этом 53-летняя звезда положительно высказалась о работе ведущей шоу «А поговорить?».
«Ирина Шихман грамотно работает, берет интервью профессионально и разносторонне. Скажем, она иногда приглашает людей, с которыми не согласна, хотя ее позиция всегда заметна», — отметила Юлия.
Меньшова поделилась своим мнением и о мэтре российской журналистики Владимире Познере, который много десятилетий считался главным интервьюером СССР и России. К слову, авторская программа 88-летнего журналиста перестала выходить в эфир.
«Манера Владимира Познера разговаривать с гостями мне кажется устаревшей. Он интересный человек, хорошо подкованный в политических интервью. Но, когда он приглашает людей, вместе с командой совершает крупные ошибки. К примеру, когда приходит гость из театральной среды, Познер может перепутать факты в биографии, даже если основывает вопрос на этом факте», — поделилась Юлия.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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