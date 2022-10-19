SpaceX теряет 20 миллионов долларов в месяц на интернет-сервисе Starlink в Украине

SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц, предоставляя свой спутниковый интернет-сервис Starlink Украине, сообщил главный исполнительный директор Илон Маск в Twitter.

Компания не получает никаких денег от Министерства обороны США за предоставление услуги, “но мы будем продолжать это делать”, - сказал Маск в ответ на вопросы аудитории в Twitter, уточнив, что несколько других стран, организаций и людей вносят плату за терминалы.

Маск отказался от требований о финансировании Starlink в выходные, ранее заявив Пентагону, что компания не может постоянно обеспечивать финансирование системы, которая помогла Украине бороться с вторжением России.

Прекращение поддержки Starlink поставило под угрозу ключевое средство связи, используемое вооруженными силами Украины в районах, где отсутствует сотовая связь.