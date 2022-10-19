Жители Херсона и области получают уведомления о срочной эвакуации
2022-10-19
10:39
После заявления командующего российскими силами специальной военной операции о «непростой ситуации» в Херсонской области жители региона начали получать СМС-уведомления о срочной эвакуации.
«Мы будем действовать осторожно и своевременно, и не будем исключать сложных решений», — сказал Суровикин в эфире российского телевидения во вторник вечером, предупредив, что ВСУ готовят массовое наступление на Херсон.
В своем обращении генерал Суровикин отметил, что Россия подготовила все необходимое для организации оперативной и планомерной эвакуации населения присоединенного к РФ региона.
«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в тексте рассылки для жителей Херсона, сообщают источники на месте.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Экс-супруга Грачевского Анна рассказала о битве за наследство создателя киножурнала Ералаш
Анна Грачевская - вторая жена основателя и режиссёра "Ералаша" Бориса Грачевского. Ведущая призналась, что может обеспечить дочь кинодеятеля Василису сама, но не понимает, почему девочка не должна получить что-нибудь в память об отце.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек
Гуаньча: китайцы высмеяли Бербок из-за слов о зависимости ФРГ от газа из России
Армия РФ уничтожила станцию космической связи с правительством Украины в Одесской области
Reuters: банки Китая «сливают» доллары для поддержки курса юаня
Парламент Эстонии признал Россию страной-спонсором терроризма