Жители Херсона и области получают уведомления о срочной эвакуации

После заявления командующего российскими силами специальной военной операции о «непростой ситуации» в Херсонской области жители региона начали получать СМС-уведомления о срочной эвакуации.

«Мы будем действовать осторожно и своевременно, и не будем исключать сложных решений», — сказал Суровикин в эфире российского телевидения во вторник вечером, предупредив, что ВСУ готовят массовое наступление на Херсон.

В своем обращении генерал Суровикин отметил, что Россия подготовила все необходимое для организации оперативной и планомерной эвакуации населения присоединенного к РФ региона.

«Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег», — говорится в тексте рассылки для жителей Херсона, сообщают источники на месте.