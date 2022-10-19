Соседов назвал причины бешеного успеха Цоя при жизни и после
2022-10-19
10:49
Музыкальный критик Сергей Соседов поведал, что легендарный Виктор Цой был бешено популярен и при жизни, и когда погиб, благодаря своему имиджу.
Музыкальный критик, ведущий и журналист Сергей Соседов убеждён, что Виктор Цой прославился не благодаря своим музыкальным творениям.
Соседов уверен, что успех рок-исполнителя кроется в его образе, так как ничего особенного Цой не пел.
Критик назвал музыканта "поющей газетой". По мнению журналиста, Цой обладал имиджем героя, выходца из народа, без музыкального образования в классическом понимании.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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