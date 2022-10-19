Уникальная радужная рыба, которая рождается самкой и становится самцом

Вокруг Мальдивских островов, в Индийском океане, на глубине от 40 до 70 метров, были обнаружены мерцающие косяки ярко окрашенных рыб длиной 5-6 см, которых ученые назвали губанами.

Волшебный губан с розовой вуалью (Cirrhilabrus finifenmaa) - один из многих видов, которые ученые-глубоководники обнаружили в мезофотической (или сумеречной) зоне, которая лежит между залитыми солнцем отмелями и темными глубинами океана.

Он простирается примерно на 150 метров вглубь и содержит свою собственную уникальную смесь видов.

Как и другие виды губанов, волшебные губаны с розовой вуалью меняют свой внешний вид и пол с возрастом.

Они начинают жизнь как самки и превращаются в самцов, становясь значительно более красочными.

Самцы украшают себя потрясающими брачными цветами во время брачного сезона, предположительно, чтобы произвести впечатление на самок.