Уникальная радужная рыба, которая рождается самкой и становится самцом
2022-10-19
10:52
Вокруг Мальдивских островов, в Индийском океане, на глубине от 40 до 70 метров, были обнаружены мерцающие косяки ярко окрашенных рыб длиной 5-6 см, которых ученые назвали губанами.
Волшебный губан с розовой вуалью (Cirrhilabrus finifenmaa) - один из многих видов, которые ученые-глубоководники обнаружили в мезофотической (или сумеречной) зоне, которая лежит между залитыми солнцем отмелями и темными глубинами океана.
Он простирается примерно на 150 метров вглубь и содержит свою собственную уникальную смесь видов.
Как и другие виды губанов, волшебные губаны с розовой вуалью меняют свой внешний вид и пол с возрастом.
Они начинают жизнь как самки и превращаются в самцов, становясь значительно более красочными.
Самцы украшают себя потрясающими брачными цветами во время брачного сезона, предположительно, чтобы произвести впечатление на самок.
Опубликовано: Силивончик Алина
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