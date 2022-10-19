Telefe: Гросси назвал Путина уверенным человеком, знающим устройство ЗАЭС
2022-10-19
11:01
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что Владимир Путин уверен в собственных действиях.
Днём среды информационное агентство Telefe опубликовало интервью с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который публично заявил, что оценивает Владимира Путина как уверенного в себе человека, который убеждён в правоте своих позиций и поступков. Также Гросси признался, что был удивлён тем, насколько хорошо Путин ознакомлен с устройством Запорожской атомной электростанции.
Накануне Рафаэль Гросси посетил Москву, встретившись с Владимиром Путиным для переговоров, после чего сообщил, что Россия и Украина стали ближе в переговорах по созданию демилитаризованной зоны на ЗАЭС.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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