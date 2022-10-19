Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
2022-10-19
11:06
Американский бизнесмен Билл Экман уверен, что Украина должна оставить свои притязания на возвращение Крыма и членство в Североатлантическом альянсе.
В среду вслед за Илоном Маском ещё один американский предприниматель призвал Украину прекратить попытки вернуть Крым в свой состав и отказаться от планов на членство в НАТО. По мнению миллиардера Билла Экмана, с 1954 года Крым был в составе России, ввиду чего население полуострова в основной массе представлено русскими людьми.
Также Экман уверен, что путём перемирия между Украиной и Россией будет возвращение в статус-кво с передачей Киеву контроля на Херсонской и Запорожской областями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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