Осенняя «стрижка»: эксперты уточнили, каким декоративным кустаникам она нужна, а каким вредна

Накануне зимы многие садовники проводят операции по обрезке растений, но нужно учитывать, каким видам какие процедуры показаны.

Некоторые кустарники весной зацветают очень рано, потому осенняя обрезка может не дать ожидаемый результат. К примеру, это может случиться с сиренью, форзицией, крупнолистной гортензией, японской айвой, барбарисом Тунберга.

Для таких видов растений осенью нужно провести лишь санитарную и омолаживающую обрезку, но не формирующую.

При омолаживающей вырезают ветви старше пяти лет, а также сломанные, сухие и кривые. Либо те, что загущают куст и могут служить источником болезней. Цель омолаживающей обрезки - увеличение цветения и прирост молодых побегов.

Осеннюю обрезку также делают для красивого формирования и успешной зимовки. Ее проводят после завершения сокодвижения, когда опадут листья и растения перейдут в стадию покоя.

Процедуру необходимо провести до наступления заморозков, чтобы срезы не успели зажить и чтобы не попала инфекция.

А вечнозеленые травы и некоторые из многолетников вообще не стоит обрезать осенью - листва для них служит защитой от мороза. Нужно избежать обрезки рододендронов, декоративных растений с «кожурой» (некоторые кизилы, плетеные деревья, головасные ивы).

Нельзя трогать осенью и тую, другие хвойные деревья.

А вот розы требуют осенней "стрижки". При этом у каждого сорта - свои правила обрезки. Как правило, такие кусты укорачивают до 25 см, а молодые побеги - срезают полностью.

Сорта чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда обрезают коротко, на каждом стебле оставляя четыре почки. Побеги роз ремонтантных видов и грандифлору обрезают наполовину, оставляя лишь пять развитых почек.

У плетистых роз с мелкими цветами обрезают обычно концы побегов, с крупными – укорачивают их на треть. У кустарниковых роз побеги обрезают на три четверти длины.