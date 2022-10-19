Итальянский лидер Берлускони рассказал, что Путин прислал ему водку и поздравительное письмо с Днем рождения

Президент Италии Сильвио Берлускони заявил, что он обменялся письмами и подарками с президентом России Владимиром Путиным.

“Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на мой день рождения”, - сказал 86-летний Берлускони на встрече с законодателями, которая была опубликована в Интернете итальянской новостной лентой LaPresse во вторник.

Слова Берлускони усиливают опасения лидера правых Джорджии Мелони, которая ведет переговоры о постах в кабинете министров с Берлускони и другими союзниками.

После победы ее блока на выборах в прошлом месяце, она сталкивается с внутренним давлением, требующим смягчить ее позицию в отношении России.