Гуаньча: китайцы высмеяли Бербок из-за слов о зависимости ФРГ от газа из России
2022-10-19
11:24
Читатели китайского журнала Гуаньча раскритиковали главу немецкого МИДа Анналену Бербок, которая заявила, что Германия ошиблась, долгие годы полагаясь на российские энергоресурсы.
Накануне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Берлин слишком долго полагался на закупку дешёвой энергии у России, а теперь Германия вынуждена покупать дорогие энергоносители у США. Также Бербок отметила, что коллеги Германии по Евросоюзу предостерегали её от последствий зависимости от российского газа, однако Берлин их не послушал и ошибся.
По мнению читателей китайской газеты "Гуаньча", Анналена Бербок сделала заявление, лишающее дара речи, поскольку её недавнее высказывание наводить на мысли, что глава МИД ФРГ работает на США, а не на Германию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Гуаньча: китайцы высмеяли Бербок из-за слов о зависимости ФРГ от газа из России
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