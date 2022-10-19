Академик РАН Глазьев: Процесс смены мирохозяйства ведет к Мировой войне

Парламентская газета опубликовала аналитический доклад, в котором, в частности, приводится утверждение академика Сергея Глазьева, что раз в столетие меняется миропорядок, причем эта смена приводит к мировым войнам.

Ученый указывает, что хотя Наполеоновские войны и не включены в список мировых, они затронули практически все ведущие государства того времени. Ну а 1914 год и так всем помнится.

Нынешние события также могут привести к смене устройства мира, хотя страны Запада всячески стремятся сохранить статус-кво.

Уже наступил момент, когда линия Карибского кризиса пройдена. Теперь от государств требуются взаимные уступки и подлинное стремление к миру. Иначе будущее окажется ужасным.