Академик РАН Глазьев: Процесс смены мирохозяйства ведет к Мировой войне
2022-10-19
11:26
Парламентская газета опубликовала аналитический доклад, в котором, в частности, приводится утверждение академика Сергея Глазьева, что раз в столетие меняется миропорядок, причем эта смена приводит к мировым войнам.
Ученый указывает, что хотя Наполеоновские войны и не включены в список мировых, они затронули практически все ведущие государства того времени. Ну а 1914 год и так всем помнится.
Нынешние события также могут привести к смене устройства мира, хотя страны Запада всячески стремятся сохранить статус-кво.
Уже наступил момент, когда линия Карибского кризиса пройдена. Теперь от государств требуются взаимные уступки и подлинное стремление к миру. Иначе будущее окажется ужасным.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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