Токаев попал в базу «Миротворца» за отказ признать аннексией вхождение Крыма в состав РФ
2022-10-19
11:29
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу украинского сайта "Миротворец".
18 октября казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", который фиксирует личностей, совершающих действия, направленные против Украины. В комментарии ко внесению Токаева в базу данного сайта утверждается, что президент Казахстана публично отказался признавать присоединение Крыма к России аннексией.
В 2014 году Касым-Жомарт Токаев дал интервью признанному в РФ иноагентом изданию Deutsche Welle, где сообщил, что Казахстан не называет аннексией вхождение крымского полуострова в состав РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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