Токаев попал в базу «Миротворца» за отказ признать аннексией вхождение Крыма в состав РФ

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу украинского сайта "Миротворец".

18 октября казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев был внесён в базу украинского сайта "Миротворец", который фиксирует личностей, совершающих действия, направленные против Украины. В комментарии ко внесению Токаева в базу данного сайта утверждается, что президент Казахстана публично отказался признавать присоединение Крыма к России аннексией.

В 2014 году Касым-Жомарт Токаев дал интервью признанному в РФ иноагентом изданию Deutsche Welle, где сообщил, что Казахстан не называет аннексией вхождение крымского полуострова в состав РФ.