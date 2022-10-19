Сальдо: въезд для гражданских в Херсонскую область закрыт на неделю

Сальдо объявил о закрытии въезда гражданских лиц в Херсонскую область на неделю.

19 октября РИА Новости сообщили, что временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что гражданским лицам в течение недели закрыт въезд в Херсонскую область. Накануне он сообщал что власти региона приняли решение переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщал, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны. Он добавил, что есть данные о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу.