Сальдо: въезд для гражданских в Херсонскую область закрыт на неделю
2022-10-19
11:46
Сальдо объявил о закрытии въезда гражданских лиц в Херсонскую область на неделю.
19 октября РИА Новости сообщили, что временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что гражданским лицам в течение недели закрыт въезд в Херсонскую область. Накануне он сообщал что власти региона приняли решение переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщал, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны. Он добавил, что есть данные о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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