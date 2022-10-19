Боррель извинился за свое высказывание о мире вне ЕС, как о «джунглях» после критики ОАЭ
2022-10-19
11:50
Глава европейской дипломатии Джозеп Боррель принес свои извинения, за свое заявление о том, что из «джунглей внешнего мира» стремятся уничтожить «европейский сад».
Глава МИД ЕС Жозеп Боррель, сравнивший мир за пределами Евросоюза с «джунглями», принес извинения за это высказывание, сообщают информационные агентства.
Боррель прокомментировал свое образное высказывание, отметив, что под «джунглями» он имел ввиду страны, которые используют в своей внешней политике страх и шантаж и ведут себя в противоречие принятым международным нормам.
Напомним МИД ОАЭ раскритиковал это высказывание и назвал его «дискриминационным и расистским». При этом официальный Абу-Даби высказался за внушение представителю ЕС в монархии, после такого заявления его руководителя.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Не допустить ошибок: садоводы дали советы по грамотной обрезке деревьев
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Asia Times: западные политики ездят в Киев для маскировки провала на Украине
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек