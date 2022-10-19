Боррель извинился за свое высказывание о мире вне ЕС, как о «джунглях» после критики ОАЭ

Глава европейской дипломатии Джозеп Боррель принес свои извинения, за свое заявление о том, что из «джунглей внешнего мира» стремятся уничтожить «европейский сад».

Глава МИД ЕС Жозеп Боррель, сравнивший мир за пределами Евросоюза с «джунглями», принес извинения за это высказывание, сообщают информационные агентства.

Боррель прокомментировал свое образное высказывание, отметив, что под «джунглями» он имел ввиду страны, которые используют в своей внешней политике страх и шантаж и ведут себя в противоречие принятым международным нормам.

Напомним МИД ОАЭ раскритиковал это высказывание и назвал его «дискриминационным и расистским». При этом официальный Абу-Даби высказался за внушение представителю ЕС в монархии, после такого заявления его руководителя.