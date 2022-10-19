Сенатор Нарусова призвала ФАС с разобраться с необоснованным ростом цен на бронежилеты
2022-10-19
12:01
Людмила Нарусова рассказала о росте цен на бронежилеты в России, цена на которые многократно возросла.
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, цена на которые возросла в 20 раз.
Теперь военное защитное снаряжение стоит около 135 тысяч рублей за штуку, сообщила она.
"Еще в январе бронежилет пятого уровня защиты стоил 7 тысяч рублей, сегодня уже - 135 рублей", - с негодование отметила Нарусова.
Сенатор призвала Федеральную антимонопольную службу разобраться с происходящим и принять незамедлительные меры.
Опубликовано: Максим Алексеев
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