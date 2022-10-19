Сенатор Нарусова призвала ФАС с разобраться с необоснованным ростом цен на бронежилеты

2022-10-19

12:01

Людмила Нарусова рассказала о росте цен на бронежилеты в России, цена на которые многократно возросла.

Сенатор Людмила Нарусова заявила, что мобилизованные вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, цена на которые возросла в 20 раз.

Теперь военное защитное снаряжение стоит около 135 тысяч рублей за штуку, сообщила она.

"Еще в январе бронежилет пятого уровня защиты стоил 7 тысяч рублей, сегодня уже - 135 рублей", - с негодование отметила Нарусова.

Сенатор призвала Федеральную антимонопольную службу разобраться с происходящим и принять незамедлительные меры.

Опубликовано: Максим Алексеев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: