Органы управления Херсонской области переезжают на правый берег Днепра
2022-10-19
12:13
Владимир Сальдо заявил о перемещение органов власти Херсонской области на правый берег Днепра и запрете въезда на территорию области для гражданских лиц.
В эфире телеканала "Россия" временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что органы управления Херсонской области будут перемещены на левый берег Днепра.
Въезд гражданских лиц на территорию области будет ограничен на семь дней, дополнил чиновник.
Ранее сообщалось о начале эвакуации жителей Херсонской области. На левом берегу Днепра власти организовали пункты временного размещения жителей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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