Сальдо: на Каховской ГЭС идет сброс воды

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил, что на Каховской ГЭС идет сброс воды.

19 октября в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сейчас увеличивается количество объемов сброса воды на Каховской дамбе, но часть их перераспределится на каналы.

Сальдо утверждает, что Херсон большей частью стоит на высоком берегу и он не будет ощущать неудобств ,к тому же уже просчитано, что не все районы Херсона и населенные пункты, расположенные ниже по течению от Каховской дамбы, попадут под такое опасное подтопление.

Владимир Сальдо также подчеркнул, что если все же плотину Каховской ГЭС взорвут, то при любом сценарии вода не поднимется выше метра-полутора.